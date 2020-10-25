Эсмеральда, Иссак-Ньютон и Путислав: Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена, которые родители решили дать своим новорожденным с начала текущего года. Об этом в субботу, 24 октября, пишет РИАМО.

Среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира. Мальчиков родители решили назвать Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.

В ведомстве отметили, что несмотря на широкое распространение необычных имен, самыми популярными в столичном регионе остались привычные всем Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.

С начала этого года на территории Московской области на свет появилось более 60 тысяч детей.

Как ранее писал сайт Kp.ru, оригинальный имена для новорожденных в столице становятся не редкостью. Так, в Москве сейчас подрастают Добрыня, Пересвет, Данислав, Филл, Мартин и Марсель. В список редких имен для девочек в прошлом году вошли Адель-Иллария, Александра Джейн, Капитолина и Доминикана.