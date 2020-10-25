Опубликованы переговоры экипажа танкера после взрыва в Азовском море Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В сети появилась запись переговоров диспетчерской службы и экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», которые пострадал при взрыве в Азовском море. Как сообщает сайт телеканала «Звезда» в субботу, 24 октября, экипаж судна связался с диспетчерами сразу после аварии.

- Предположительно, за бортом три человека. Взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. Сейчас подходят буксиры, пересаживают часть людей, - сообщил один из членов команды танкера.

В соответствии с переговорами, из-за взрыва судно, следовавшее из нейтральных вод в порт Ростова, полностью потеряло ход и управление.

- На борту было 13 членов экипажа. Ничего не работает. Главный двигатель не в работе, полная потеря управления, - говорит член команды.

Напомним, что судно взорвалось сегодня в Азовском море в устье Керченского пролива. Взрыву предшествовал пожар на борту. По версии спасателей, на танкере были нарушены правила техники безопасности при проведении огневых работа, из-за чего произошло возгорание остаточных паров топлива.

После взрыва в Азовском море с танкера пропали боцман, матрос и практикант, их все еще ищут. На месте работает несколько спасательных кораблей.