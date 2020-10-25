Алиев назвал главного поставщика оружия Азербайджану Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев перечислил государства, у которых Баку закупает вооружение. Об этом президент страны рассказал в субботу, 24 октября, в интервью изданию Le Figaro.

- Мы покупает оружие у многих стран. Но большая часть из вооружения закупается не у Турции или Израиля, как все говорят, а у России. У Баку есть возможность закупить самое современное оружие, - сообщил Ильхам Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан также приобретает оружие у Украины, Белоруссии и Ирана. Кроме того, он сказал, что Армения якобы получает оружие от России бесплатно, однако откуда у него такие сведения, президент Азербайджана не уточнил.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт вновь обострился в сентябре этого года. Стороны противостояния поочередно обвиняют друг друга в начале боевых действий и нарушениях мирных переговоров. К перемирию участников конфликта призывает не только Россия, но и США и Франция.