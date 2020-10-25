Шестилетняя девочка получила ожоги лица во время игры с антисептиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестилетняя девочка получила серьезные ожоги лица во время игры с антисептиком для рук. Из-за неосторожности лицо ребенка превратилось в сплошное красный шрам, пишет издание The Sun.

Девочка играла во дворе со своими приятелями, дети брызгали друг в друга антисептиком. Один из ребят принес с собой зажигалку и, играя с ней, случайно поджог лицо малышки. Девочку сразу госпитализировали в медицинское учреждение.

Мама пострадавшей рассказала, что три месяца подряд после полученной травмы ребенок отказывался смотреть на себя в зеркало. Девочка боялась, что кто-то увидит ее шрамы, поэтому старалась не выходить на улицу и выключала камеру во время онлайн-уроков.

- Иногда ей становится лучше. Бывают дни, когда она пытается игнорировать шрамы. А потом снова расстраивается и утверждает, что она отвратительна, - поделилась переживаниями мать девочки. Сейчас малышка носит повязку, чтобы шрамы побыстрее зажили.

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов предостерегло покупателей, что некоторые производители могут добавлять в антисептики метиловый спирт. Это вещество легко воспламеняется, из-за чего санитайзеры неоднократно становились причинами слепоты и ожогов. Крайне важно предупредить своих детей об опасности игры с подобными веществами.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать эффективный антисептик в разгар пандемии коронавируса. Эффективное дезинфицирующее средство должно содержать не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.