Диетолог назвала самую вредную еду на удаленке Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Во время самоизоляции и работы в дистанционном формате жители России стали активнее пользоваться доставкой готовой еды на дом. Врач- гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о самой вредной пищи, частное употребление которой грозит серьезными проблемами со здоровьем.

При заказе готовой еды человек не может контролировать процесс ее приготовления и выбор ингредиентов, из-за чего повышается риск получить вредный продукт. Снизить такой риск можно, если отдавать предпочтение средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов.

От фастфуда следует и вовсе отказаться, ведь именно он является причиной многих заболеваний пищеварительной системы.

- Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами, - отметила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Наихудший выбор для частого заказа домой – это высококалорийные продукты, а наибольшими проблемами со здоровьем, в частности с поджелудочной железой, может обернуться сочетание жирного фастфуда и алкоголя, предупредила диетолог.

Ранее диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказывал, какие продукты нужно исключить из рациона, а какие употреблять строго дозировано, чтобы не прибавить в весе во время работы на удаленке.