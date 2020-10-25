Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Ли Гон Хи, председатель концерна Samsung Electronics. Корейского предприниматели не стало на 79 году жизни, сообщает в воскресенье, 25 октября, агентство Yonhap.

Председатель концерна умер сегодня в больницу в Сеуле. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после которого последовало долгое восстановление.

Из-за этого контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну и заместителю главы дочерней компании Samsung Ли Чжэ Ёну. Сам Ли Гон Хи стал вторым председателем концерна после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

Четыре года назад он был признан журналом Forbes самым богатым человеком Южной Кореи.

Прокуратура Южной Кореи подозревала, что во время получения власти над компанией Ли Чжэ Ён принимал участие в незаконных махинациях. По версии правоохранителей, он проворачивал незаконные схемы при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group. У погибшего предприниматели также остались две дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.