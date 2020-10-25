На Украине решили взыскать с России миллиарды долларов за «нанесенный ущерб» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские депутаты Верховной рады готовят проект закона, предписывающего подсчитать денежную компенсацию, которую Киев потребует от России за «нанесенный ущерб». Об этом в субботу, 24 октября, заявила во время киевского форума по безопасности лидер местной партии «Голос» Кира Рудик.

- Нам необходим такой закон, с помощью которого можно подсчитать, какие убытки Россия наносит Украине. Мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены. Украины может запросто насчитать компенсацию в миллиарды долларов. Не сделать этого – преступление. Сколько именно требовать, мы пока что не решили, - заявила глава украинской партии.

Напомним, что отношения между Украиной и Россией ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Незалежной неоднократно обвиняли Москву якобы во вмешательстве во внутренние дела государства и называли Россию – «страной-агрессором». Российская сторона отрицает подобные обвинения и считает их неприемлемыми. Москва заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.