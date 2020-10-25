Последние новости на утро 25 октября 2020: Нурмагомедов победил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Последние новости на утро 25 октября 2020 года: чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гейджи на главной схватке турнира UFC 254. Российский спортсмен в третий раз защитил титул в легком весе.

Сразу после боя произошло весьма неожиданное для всех, кто наблюдал за поединком, событие: Нурмагомедов объявил, что завершает свою карьеру в UFC непобежденным чемпионом. Спортсмен сообщил, что пообещал своей матери больше не драться после смерти отца, и решил, что хочет больше времени проводить с самым дорогим для себя человеком.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заказного убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова – отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По данным следователей, сегодня вечером неизвестный совершил выстрел из огнестрельного оружия в грудь 61-летнему мужчины. Теперь выяснять причины и обстоятельства преступления предстоит следователям из отдела по расследованию особо важных дел.

Минувшим вечером на находившемся в водах Азовского моря танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Спасатели до сих пор ищут трех пропавших в результате ЧП членов экипажа: боцмана, матроса и практиканта. В сети появилась запись переговоров диспетчерской службы и экипажа корабля. Члены команды рассказали о спасении остальных людей с борта судна, а также сообщили, что из-за взрыва танкер полностью потерял ход и управление.

Кстати, стало известно, что Договор о запрещении ядерного оружия все-таки вступит в силу в январе 2021 года. Соглашение ратифицировали 50 стран, последней из которых стал Гондурас. Страны ядерной пятерки выступают против данного договора, поскольку он противоречит их соглашению о нераспространении ядерного оружия.