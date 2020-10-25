Эксперт рассказал, как отличить мошенника от сотрудника банка

Названо главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, настолько хорошо изучили работу банков с клиентами, что отличить преступников от сотрудника банка становится действительно трудно.

- Мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках, сотрудниками которых представляются, и практически в точности соответствуют этому образцу, - отметил в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Эксперт также рассказал, что мошенники часто не пытаются получить никаких данных у собеседника, а просто опрашивают, карточками каких банков он пользуется. Такой звонок может оказаться подготовкой злоумышленников к целой атаке на пользователя позже.

При этом Сизов отметил, что стоит обратить особое внимание на возможность банков самостоятельно приостанавливать активность счетов клиентов, а мошенники требуют для этого дополнительную информацию. Кроме того, в случае подозрительной активности с карты, банк сначала заблокирует её, а лишь потом свяжется с клиентом.

- В 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию, - объяснил Сизов.