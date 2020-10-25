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Коронавирус Covid-19

Собянин: Прошедшие две недели дают надежду, что динамика заражений коронавирусом будет снижаться

Мэр Москвы отметил рекордные объёмы заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19 за последние 14 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин сообщил, что есть надежда на снижение динамики заражений коронавирусом в Москве

Собянин сообщил, что есть надежда на снижение динамики заражений коронавирусом в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшие две недели дают надежду на последующее снижение динамики заражений коронавирусом в Москве.

- Прошедшие две недели выявили рекордные объёмы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны - дают надежду, что динамика будет снижаться, - отметил мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Сергей Собянин также уточнил, что распространение коронавируса замедлилось, а значит Москва приближается к пику роста числа заражений и к плато. При этом мэр отметил, что профилактические меры по борьбе с коронавирусом соблюдает большинство горожан.