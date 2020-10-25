Онищенко предсказал длительность второй волны коронавируса в России

Геннадий Онищенко назвал условия для снижения заболеваемости коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Спад числа новых заражений коронавирусом начнётся в России в конце 2020 - начале 2021 года, заявил бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

- Любая гриппозная инфекция идет от семи до девяти недель: две недели она поднимается, три-четыре недели она идет на высоких уровнях, и затем начинается снижение, - заявил бывший главный санитарный врач России в беседе с ТАСС, уточнив, что у коронавируса дольше инкубационный период и выше заразность, а потому рост числа новых заболевших продлится от 14 до 18 недель - ноябрь, декабрь и январь.

Однако Онищенко отметил, что остановить рост заболеваемости можно довольно быстро при строгом соблюдении всех мер предосторожности: тогда распространение остановится, а все заражённые вылечатся.

Ранее Геннадий Онищенко заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что с наступлением осени российским врачам приходится бороться сразу с двумя эпидемиями: коронавируса и гриппа. При этом эпидемиолог отметил, как сообщал сайт KP.ru, что победить пандемию COVID-19 помогут масочно-перчаточный режим, санитарная дистанция, ограничения массовых мероприятий.