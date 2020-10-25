Аварийный танкер, на котором произошёл взрыв, отбуксировали на якорную стоянку

В Азовском море произошли два взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танкер "Генерал Ази Асланов" на котором накануне произошёл взрыв в Азовском море, отбуксировали на якорную стоянку. В пресс-службе Росморречфлота отметили, что буксировку завершили в 5:40 утра и добавили, что на танкере не зафиксировали разлива топлива.

- Мы не замечаем следов поступления каких-то нефтепродуктов, - заявил представитель Росморречфлота в беседе с ТАСС, отметив, что судно в стабильном состоянии, и в воскресенье, 25 октября, его осмотрят водолазы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива после пожара взорвался танкер. Спасатели сообщили, что на судне нарушили правила техники безопасности при проведении огневых работ. После взрыва с танкера пропали боцман, матрос и практикант. Их до сих пор разыскивают спасатели.

Сайт KP.ru также публиковал запись переговоров диспетчерской службы и экипажа танкера "Генерал Ази Асланов".