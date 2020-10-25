Аналитики назвали самые популярные российские города для празднования Нового года

На новогодние праздники большинство россиян отправится в столицу и на курорты страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян полетят встречать Новый год в Москву и на российские курорты, сообщили аналитики. Также отмечается, что средняя стоимость билетов на новогодний период снизилась.

- Много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург, - сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, россияне полетят отмечать Новый год в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Аналитики уточнили, что в прошлому году авиабилеты в праздничный период стоили минимум 7,7 тысячи рублей, а в этом снизились до 5,9 тысячи рублей.