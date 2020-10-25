Алиев заявил, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Ранее азербайджанский лидер в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Азербайджан готов согласовать прекращение огня в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Азербайджан готов к достижению нового соглашения о перемирии в Карабахе, если Армения заявит о приверженности базовым принципам урегулирования карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с американским телеканалом Fox News.

Азербайджанский президент отметил также, что Армения должна взять обязательство по освобождению земель что в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией.

- Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорнокарабахский конфликт не имеет дипломатического решения, - заявил Ильхам Алиев и добавил, что стремится к скорейшему завершению военной фазы карабахского конфликта на основе "территориальной целостности Азербайджана".

При этом пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, комментируя заявление Алиева, отметила, что Армения уже много раз заявляла о своей готовности к мирным переговорам и к мирному урегулированию конфликта. Она также напомнила, что за месяц Азербайджан уже два раза нарушил гуманитарное перемирие.

- На этом фоне слова Алиева выглядят как игра слов, - добавила Мане Геворкян в беседе со Sputnik Армения, отметив, что Ереван поверит словам Ильхама Алиева только если азербайджанская сторона действительно прекратит огонь.

Она также подчеркнула, что для Армении прекращение огня является приоритетом.