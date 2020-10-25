Путин сообщил о сотрудничестве между Россией и США в предотвращении террористических актов

Путин рассказал о сотрудничестве с США по противодействию терроризму Фото: REUTERS

Полученная от США информация не раз помогала предотвратить теракты на территории Российской Федерации, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент также заявил, что спецслужбы России и США активно сотрудничают, несмотря на многочисленные противоречия стран "по очень многим направлениям".

- Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору, - рассказал Путин в эфире канала "Россия 1".

Президент отметил также, что Россия старается ответить США взаимными шагами по предотвращению терроризма в стране.

Путин рассказал, что однажды США обратились к Москве за помощью в поиске гражданина Америки, который был арестован в Сирии за шпионаж.

- Мы смогли убедить наших партнёров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США, - сообщил президент России.