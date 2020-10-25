Армения сообщила об имеющихся доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

Ереван заявил о доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Армении заявила о многочисленных доказательствах участия вооружённых сил Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении Генпрокуратуры Армении отмечается, что доказательства получены в рамках расследуемого уголовного дела о развязывании агрессивной войны Азербайджаном против Армении и Непризнанной Карабахской республики. Также Ереван заявил, что многие военнослужащие подразделений специального назначения вооружённых сил Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях, сообщает ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по официальному заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на данный момент ни одна из стран не представила реальных доказательств того, что Баку использует наёмников.

- Мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов, - заявил Алиев.