«Ничего личного»: Мясников ответил Жириновскому на требование лишить его диплома

Мясников ответил Жириновскому на требование лишить его диплома Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на призыв главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского лишить его медицинского диплома и запретить ему публичные выступления.

Как писал сайт kp.ru, политик назвал «безответственными» заявления Мясникова по поводу ограничений в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Мясников в свою очередь заявил, что «искренне уважает Владимира Вольфовича» и понимал, что может навлечь на себя его недовольство.

«Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — написал врач в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Мясников назвал бессмысленными ограничения на вылет россиян в Турцию, о которых говорил Жириновский. Врач отметил, что в России уровень заболеваемости выше, чем в этих странах.