Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства выборгского депутата Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Бастрыкин также поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о ходе проверки о вырубке деревьев и строительстве дороги через одну из подмосковных лесопарковых зон.

Как писал сайт kp.ru, следователи считают, что вечером минувшей субботы, 24 октября, неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнему мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом. Поучивший пулю мужчина скончался.

Погибшим оказался отец российского автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова – Александр Петров который также был депутатом Московской области «Город Выборг» и известен как совладелец нескольких предприятий.

В Следственном комитете сообщают, что на данный момент следственная группа продолжает работу на месте происшествия.