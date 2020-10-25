Почему россияне не отказываются от путешествий в период пандемии, рассказал специалист Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалист по потребительскому поведению населения Арсен Даллакян в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему россияне не отказываются от путешествий, хотя риск заболеть коронавирусом в путешествиях достаточно высок.

По его словам, путешествия находятся в системе ценностей человека на гораздо более высоком уровне.

«Это не просто отдых, это элемент твоей жизни. Многие люди не видят себя без возможности передвигаться по миру, встречать новых людей, новые места, менять дислокацию и так далее. Кино - это просто времяпрепровождения в четверг, пятницу, субботу. А путешествия - это для многих чуть ли не элемент самоидентификации. Я путешествую, я смотрю на мир, я хочу развиваться и так далее. Вот и все», - заявил эксперт.

Даллакян также рассказал, на чем экономят люди в период пандемии, когда уровень доходов сокращается. По его словам, как правило, в первую очередь сокращается самая большая сумма расходов, к которой относятся продукты, бензин, квартира и ремонт. Далее идет то, что касается роскоши. Это все, что связано со СПА-салонов, дорогих фитнес-клубов, обслуживания, сервисов и тому подобное.

«Это так называемое сокращение жирка. Вот эти две вещи в первую очередь убираются. Это как бы рациональный потребитель делает. А иррациональный, коих большинство, он начинает, конечно, сокращать на действительно важных вещах. Он начинает сокращать страховки, лечение, сокращает базовые вещи, типа качества жизни, качества питания», - пояснил специалист.