Герман Греф заявил, что сделал прививку от коронавируса Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он вместе с несколькими топ-менеджерами банка сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, он принял решение о вакцинации, чтобы продолжать работать.

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», - сказала глава Сбербанка в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».

Напомним, на данный момент в России есть две вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Второй «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые 60 тысяч доз препарата будут готовы уже в ближайшее время. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от COVID-19 в стране будет бесплатной и доступной.