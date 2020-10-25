Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову, чтобы поздравить его с победой, которую он одержал над Джастином Гейджи в главном бою турнира UFC 254. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи на турнире UFC 254 завершился победой россиянина, который имеет статистику - 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

После победы Хабиб положил свои перчатки в центр октагона в знак того, что больше не будет выступать в промоушене. Позже он объявил о том, что не хочет драться без отца в турнирах по смешанным единоборствам

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий прошедшего турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи собрано спецпроекте «КП».