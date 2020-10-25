Британский пилот Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон Фото: REUTERS

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата «Королевских гонок» после своей 92-ой победы в карьере во время турнира в Португалии. Немецкий гонщик одержал за свою карьеру 91 победу.

В «Формуле-1» 35-летний Хэмилтон выступает с 2007 года. За всю свою карьеру он поднимался на подиум в общей сложности 161 раз и является шестикратным чемпионом мира, поэтому может в текущем сезоне повторить рекорд Шумахера, который семь раз побеждал в чемпионате «Королевских гонок».

Напомним, ранее, в ходе Гран-при Венгрии, британец повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одной трассе, выиграв гонку на венгерском «Хунгароринге» в восьмой раз. Немец столько же раз одержал победу на французском автодроме «Маньи-Кур».