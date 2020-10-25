Коронавирус у премьер-министра Болгарии: что известно о состоянии здоровья Бойко Борисова

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который ранее ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат.
Глава болгарского правительства заявил, что региональная медицинская инспекция официально сняла с него карантин, однако в минувшую пятницу, 23 октября, он отложил все свои встречи и публичные мероприятия. «После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат», - сообщил он на своей странице в Facebook
Борисов сообщил, в целом ощущает «общее недомогание» и на данный момент проходит «домашнее лечение».
По данным Worldometers, в Болгарии по состоянию на воскресенье, 25 октября, зарегистрировано 37,562 случаев заражения коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стали 1 084 пациента, выздоровели 18 232 человек.
Напомним, накануне коронавирус был обнаружен у президента Польши Анджея Дуда