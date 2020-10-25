Милиция Минска подтвердила применение спецсредств против протестующих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске правоохранительные органы применили спецсредства для «пресечения противоправных действий» участников несогласованной акций протеста. Об этом сообщили ГУВД Минского горисполкома.

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - приводит РИА Новости сообщение ГУВД.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии также сообщили, что правоохранительные органы начали задержания протестующих в районе улицы Орловской в белорусской столице. В ведомстве также заявили, что участники акций протеста в Минске пытались нападать на силовиков

Напомним, сегодня истекает «ультиматум» лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской, которая выступила с требованиями отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении данных условий до 25 октября, она пообещала устроить национальную забастовку. Также, политик заявила о грядущих с понедельника, 26 октября, массовых протестах, «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».

Как писал сайт kp.ru, сегодня с самого утра перед новой акцией протеста в центр Минска направляли спецтехнику и силовиков.

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