Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Милиция Минска подтвердила применение спецсредств против протестующих

Правоохранительные органы начали задержания участников несогласованной акции протеста
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Милиция Минска подтвердила применение спецсредств против протестующих

Милиция Минска подтвердила применение спецсредств против протестующих

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске правоохранительные органы применили спецсредства для «пресечения противоправных действий» участников несогласованной акций протеста. Об этом сообщили ГУВД Минского горисполкома.

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - приводит РИА Новости сообщение ГУВД.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии также сообщили, что правоохранительные органы начали задержания протестующих в районе улицы Орловской в белорусской столице. В ведомстве также заявили, что участники акций протеста в Минске пытались нападать на силовиков

Напомним, сегодня истекает «ультиматум» лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской, которая выступила с требованиями отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении данных условий до 25 октября, она пообещала устроить национальную забастовку. Также, политик заявила о грядущих с понедельника, 26 октября, массовых протестах, «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».

Как писал сайт kp.ru, сегодня с самого утра перед новой акцией протеста в центр Минска направляли спецтехнику и силовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Решительный и окончательный" бой в день ультиматума в Минске: Уткнулись в ОМОН и … разошлись по домам?

Иногда кажется, что белорусы - не просто анти-киргизы. Это бесплотные эльфы, от которых власть ждёт уже наконец-то решительных шагов, уже что-то внятного, сурового, чтоб с чистой совестью закатать их в асфальт (подробнее)

Протесты в Белоруссии