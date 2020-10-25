Задержанного в Минске фотографа «Комсомольской правды-Беларусь» Святослав Зоркий освободили Фото: REUTERS

Задержанного в Минске фотографа «Комсомольской правды-Беларусь» Святослав Зоркий освободили.

Как писал сайт kp.ru, ранее «КП-Беларусь» сообщила, что около площади Свободы в Минске были задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ. Сотрудники правоохранительных органов забрали их в автобус. Один из них был фотограф «Комсомольской правды-Беларусь» Святослав Зоркий, второй фотограф издания «Новы час» Дмитрий Дмитриев.

Напомним, сегодня с самого утра перед новой акцией протеста в центр Минска направляли спецтехнику и силовиков. Правоохранительные органы подтвердили применение спецсредств для «пресечения противоправных действий» участников несогласованной акций протеста. В Министерстве внутренних дел Белоруссии также заявили, что милиция начала задержания протестующих в районе улицы Орловской в белорусской столице. В ведомстве уточнили, что участники акций протеста = пытались нападать на силовиков

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