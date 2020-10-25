Белый дом: у США почти нет возможностей для новых санкций против России и Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ввел так много ограничений против Москвы и Тегерана, что почти не осталось возможностей для новых санкций. Такое заявление сделал помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, комментируя выдвинутые против России и Ирана обвинения о вмешательстве в президентские выборы в Штатах, якобы оказывая давление на общественное мнение.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало возможностей, чтобы что-то сделать», - заявил он, отметив, что власти изучают все возможные меры ограничений в отношении этих Ирана и России, а также других, в том числе Китая и «некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования».

Как писал сайт kp.ru, Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф ранее предупредил американцев, что Москва и Тегеран якобы получили «некоторую информацию» о регистрации американских избирателей, что позволит им влиять на выборы в Штатах.

Напомним, это уже не первый раз, когда американские власти заявляют об отсутствии возможностей для введения новых санкций против России. В августе и.о. главы министерстве внутренней безопасности США заявил, что Вашингтон «израсходовал запас лиц, против которых можно ввести санкции» в связи с «вмешательством» в американские выборы. Тем не менее, за два месяца Штаты успели расширить санкционный список.