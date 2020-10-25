Белый дом: у США почти нет возможностей для новых санкций против России и Ирана

Вашингтон ввел так много ограничений против Москвы и Тегерана, что почти не осталось возможностей для новых санкций. Такое заявление сделали в Белом доме.

Напомним, это уже не первый раз, когда американские власти заявляют об отсутствии возможностей для введения новых санкций против России. В августе и.о. главы министерстве внутренней безопасности США заявил, что Вашингтон «израсходовал запас лиц, против которых можно ввести санкции» в связи с «вмешательством» в американские выборы. Тем не менее, за два месяца Штаты успели расширить санкционный список. Так 23 октября США ввели новые ограничения против России. В черном списке оказался ФГУП Центральный научно-исследовательский институт химии и механики.