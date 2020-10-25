Назван срок появления американской вакцины от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cрок появления американской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа назвал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как сообщает BBC, по его мнению, американская вакцина может появиться до конца текущего года при условии, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность. Однако Фаучи отметил, что даже в этом случае для того, чтобы она стала широко доступна, потребуется несколько месяцев в следующем году, поскольку сначала будут доступны дозы для граждан в соответствии с «установленными приоритетами».

Фаучи также подчеркнул, что появление препарата не отменит необходимости соблюдать меры по защите от COVID-19 в течение значительного времени.

Напомним, в сентябре американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности к вакцинации уже текущем году. Более того, по его словам, США рассчитывают начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре

На данный момент в мире зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Второй также российский «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября.