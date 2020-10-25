Во второй тур на выборах мэра Киева вышли Кличко и кандидат от «Оппозиционной платформы» Фото: REUTERS

В воскресенье, 25 октября, в 20:00 по местному времени (21:00 мск) на Украине завершилось голосование на местных выборах. Согласно данным exit poll, во второй тур на выборах главы Киева вышли действующий мэр украинской столицы Виталий Кличко и кандидат от «Оппозиционной платформы» Александр Попов.

Согласно представленным данным exit poll, действующий мэр набрал 45,93 процента, а оппозиционный кандидат 9,62 процента, Ирина Верещук от партии «Слуга народа» набрала 8,53 процента.

На выборах в горсовет украинской столицы партия президента Украины Владимира Зеленского по данным exit poll стала только третья с 9,5 процентами. Ее обошли партия УДАР мэра Кличко с 21,3 процентам и «Европейская солидарность» экс-главы незалежной Петра Порошенко с 18 процентами.