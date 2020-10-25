В Минске задержали около 120 участников несанкционированной акции протеста Фото: REUTERS

В воскресенье, 25 октября, в Минске провели задержания участников несанкционированной акции протеста. В результате было задержано около 120 человек. Об этом сообщила милиция белорусской столицы.

Кроме того, белорусские власти сообщили, что в ходе протестов в Минске пострадали два сотрудника милиции. Действиям протестующих пообещали дать правовую оценку.

«Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий», - заявил начальник минской милиции Иван Кубраков.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Протесты проходят почти каждые выходные. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 октября, с самого утра перед новой акцией протеста в центр белорусской столицы направляли спецтехнику и силовиков. Правоохранительные органы подтвердили применение спецсредств для «пресечения противоправных действий» участников несогласованной акций протеста в Минске. В Министерстве внутренних дел Белоруссии также заявили, что участники акций протеста пытались нападать на силовиков

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