Пашинян назвал размещение российских миротворцев в Карабахе выходом из ситуации

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что размещение российских миротворцев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта может стать выходом из сложившейся ситуации.

По словам главы армянского правительства, опыт показал, что такие международные организации, как ООН и НАТО не столь эффективно способны регулировать конфликтные ситуации.

«У таких структур нет достаточных рычагов, чтобы воздействовать на обстановку. Именно поэтому мы считаем, что решением проблемы может стать размещение российских миротворцев в зону конфликта», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что международное сообщество и, в том числе, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддержать размещение российских миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что странам, желающим прекращения огня в Нагорном Карабахе, необходимо оказать давление на Армению для вывода войск из региона. Кроме того, азербайджанский лидер сообщил о взятии под контроль Баку города Губадлы в Карабахе, Ереван пока никак не прокомментировал это заявление.

Напомним, очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и достигли соглашения о перемирии. Однако в скором времени Ереван и Баку начали заявлять о нарушении условий договора со стороны противники.