США заявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе

Вашингтон объявил о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу с 8:00 утра (19:00 по московскому времени) понедельника, 26 октября. Об этом говорится в совместном заявление США, Армении и Азербайджана.

Напомним, ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявили, что «подталкивают» Баку к прекращению огня, в то время как Ереван согласился на условия перемирия. Позже американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем», и пообещал «разобраться», урегулировав его.