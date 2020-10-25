Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Фото: REUTERS

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Переговоры состоятся в Женеве 29 октября, в четверг.

Сегодня сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта немедленного принять меры по реализации достигнутых в ходе переговоров в Москве договоренностей и перемирии и режиме тишины. Об этом сообщается в распространенном 26 октября заявлении сопредседателей от России, Франции и США Игоря Попова Стефана Висконти и Эндрю Шафера.

- Мы призываем Армению и Азербайджана предпринять незамедлительные шаги, которые помогут реализовать все аспекты московского совместного заявления от 10 октября в соответствии со своими обязательствами, - говорится в документе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, США объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно вступить в силу утром 26 октября. Договоренности министры иностранных дел конфликтующих сторон достигли в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном. Сообщает, что в ходе переговоров главы МИД подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, согласованного в Москве 10 октября.