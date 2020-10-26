Коронавирус в Москве, последние новости на 26 октября 2020 года: опечатают концертный зал «Известия Hall»

В городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице за последние сутки подтверждено 4455 новых случая заражения коронавирусом. Среди них: 45,0% пациентов — от 18 до 45 лет, 10,3% — дети.

- Госпитализировано 1072 пациента с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим, соблюдать его нужно в общественном транспорте, магазинах, музеях.

Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади опечатают сегодня, 26 октября, за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Посетители не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, в полном объеме не применяются средства по обеззараживанию воздуха, также были замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности, - сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Материалы по нарушению будут переданы в суд, где будет определен штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее уже Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде. В салоне были нарушения по проведению дезинфекции и стерилизации инструментов.

Зато проверку по соблюдению антиковидных мер прошел музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького.

- В целом администрация музея ответственно относится к выполнению профилактических мероприятий. При входе организован контроль за использованием средств индивидуальной защиты, посетителям, которые снимают маски, со стороны администрации делаются замечания для того, чтобы масочно-перчатоный режим соблюдался, - сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

Оперштаб напоминает, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями нужно оставаться дома.

- Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровело 1 138 522 человека, - рассказали в оперативном штабе.

В Москве число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524 человек. В столичном Департаменте здравоохранения напомнили, что вылечившиеся москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Таким образом можно помочь в лечении другим людям. Важно, чтобы у донора не было хронических заболеваний и были отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.