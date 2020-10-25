Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера у берегов Англии Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Британский спецназ задержал семерых угрожавших экипажу нефтяного танкера Nave Andromeda у берегов острова Уайт недалеко от берегов Англии людей. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила на своем сайте радиостанция острова.

- Подозреваемые были задержаны на борту судна. Операция уже завершены, в ней принимали участие сотрудники спецназа из города Пул, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром экипаж танкера Nave Andromeda обнаружил на борту судна семь человек, которые прятались в одной из помещений. Члены команды решили запереть безбилетников, из-за чего между ними возник конфликт. Экипаж поднял тревогу и бросил якорь у берегов острова Уайт.

Ранее сообщалось, что специалисты пытаются установить причину взрыва на танкере «Генерал Асланов» в Азовском море. Для этого на место выехали следователи и криминалисты Московского следственного управления на транспорте, проверку также организовала Южная транспортная прокуратура. По предварительной информации, на корабле взорвались пары нефтепродуктов, однако спасатели говорят, что танкер был пуст.

Согласно опубликованной записи переговоров экипажа танкера и диспетчеров, после взрыва судно полностью потеряло ход и управление.