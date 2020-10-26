«Отправят людей на удаленку»: Экс-кандидат в президенты Беларуси предположил, какой будет забастовка

Андрей Дмитриев оценил «общенациональную забастовку», которую обещала начать с 26 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Минске 25 октября прошла очередная акция протеста. «Решительный и окончательный бой», как называют сторонники белорусской оппозиции это шествие, обещал расставить все точки над "i". На акции специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин встретил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева. По его словам, сегодняшний протест собрал намного больше людей, чем предыдущие.

- Сегодня отличное мероприятие, людей больше, чем было три-четыре воскресенья назад. Это значит, что ничего не выдохлось, никто не устал, - сообщил Андрей Дмитриев.

Экс-кандидат на пост главы республики отметил, что сегодняшние действия участников акции, по его мнению, показали, что никакой радикализации протеста нет.

Андрей Дмитриев также прокомментировал «общенациональную забастовку», которую обещала начать с 26 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская.

- Я знаю порядка десяти крупных белорусских компаний, которые будут бастовать «по- белоруски»: они отправят людей на три дня на удаленную работу. То есть на работу формально никто не выйдет, но работа будет делаться, - рассказал политик.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, в Минске 25 октбяря задержали около 120 участников несанкционированной акции. Власти страны также сообщили, что в результате протестов пострадали два сотрудника милиции, а действия протестующих в скором времени дадут правовую оценку.

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