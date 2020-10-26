ВЦИОМ: более половины россиян считают внешний вид важным фактором успеха Фото: Борис КУДРЯВОВ

Более половины россиян считают, что внешний вид является одним из факторов, определяющих успех в нашей стране. Согласились с таким мнением 62% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чаще с этой точкой зрения соглашались женщины: 67 против 55 процентов голосов мужчин. Обратное мнение выразили 34 процента опрошенных.

- Мужчины в полтора раза чаще утверждали, что успех на зависит от одежды. В той же степени придерживаются этого мнения молодые люди от 18 до 24 лет, - говорится в результатах опроса ВЦИОМ, пишет ТАСС.

77% жителей России согласились с пословицей «Встречают по одежке, а провожают по уму». Не согласились с этим 21 процент респондентов, большинство из которых – молодые люди.

Разошлись в своих мнениях россияне в вопросе о том, стали ли люди больше или меньше следить за внешним видом: 42% склоняются к тому, что больше, 18% - меньше, 34% - так же, как и всегда. В опросе принимали участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.