В Париже оценили призывы исламских стран к бойкоту Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское министерство иностранных дел назвало призывы некоторых исламских стран к бойкоту продукции из Франции беспредметными и отметило, что такие действия следует немедленно прекратить.

- В некоторых государствах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французской продукции, а также призывы к демонстрациям в Париже, иногда в ненавистных выражениях. Подобные призывы искажают позицию, которую защищает Франция, поддерживая свободу совести, религии и отказал от ненависти, - говорится в сообщении ведомства в понедельник, 26 октября.

В МИД Франции отметили, что некоторые страны также используют в политических целях заявления, сделанные президентом страны во время церемонии прощания с убитым учителем Самюэлем Пати, направленные на борьбу с радикальным исламизмом.

- Призывы к бойкоту беспредметны, их необходимо незамедлительно прекратить. Ровно как и любые атаки против нашей страны со стороны радикального меньшинства, - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ситуация обострилась после жестокого убийства школьного учителя в пригороде Парижа. Молодой беженец чеченской национальности отрезал преподавателю голову, после чего был застрелен сотрудниками полиции. Мотивом для убийство стало то, что учитель показывал школьника карикатуры на пророка в ходе занятий.