Лекарство от гриппа показало эффективность для профилактики коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Применяемое в лекарствах от гриппа и ОРВИ вещество апротинин можно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли фармацевты группы компаний «ХимРар». Медицинский директор организации Елена Якубова в интервью телеканалу «360» рассказала, что ученые намерены создать препарат от COVID-19 на основе данного вещества.

Выпускать лекарство, которое пока что не получило название, планируют в виде назального спрея.

- Пациент будет использовать назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена и доказана, - сообщила Елена Якубова.

Она отметил, что медики из клиники московского медуниверситета три месяца подряд принимали апротинин и не заразились коронавирусом, несмотря на работу в «красной» зоне с инфицированными пациентами.

Тем не менее специалист подчеркнула, что не стоит сразу бежать в аптеку и закупаться препаратами от гриппа с этим веществом в составе. Сперва ученые должны провести масштабное исследование, которое запланировано на ближайшие месяцы. Препарат может появиться на рынке следующем году.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне в России некоторые препараты, которые врачи используют для лечения коронавирусной инфекции, включили в список жизненно необходимых важнейших лекарств.