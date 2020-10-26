Доктор Мясников: Коронавирус с нами навсегда

врач и телеведущий Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Коронавирусная инфекция никогда не исчезнет – она будет видоизменяться, однако избавиться от нее полностью человечество не сможет. Людям придется научиться жить с этим заболеванием. Такое мнение в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда» высказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

- Коронавирус с нами навсегда. Он, кстати, всегда и был, просто другие разновидности. Пришел еще один, пятый. Мы много чего не знаем про этот вирус, откуда он пришел, в частности. Но мы точно знаем, что он никуда уже не уйдет, - сообщил доктор.

Ранее Александр Мясников говорил, что коронавирус продолжит распространяется, практически не замечая попытки его остановить. Избавиться от инфекции, по мнению телеведущего, люди не смогут, и миру придется научиться с ней жить. При этом может измениться уровень восприимчивости к коронавирусу, который зависит от генетических особенностей и предрасположений каждого человека.

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