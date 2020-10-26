National Interest оценило российскую подлодку с «впечатляющим оружием» Фото: Артем КИЛЬКИН

Американское издание The National Interest оценило российскую подлодку Б-603 «Волхов». Авторы публикации заявили, что субмарина Тихоокеанского флота ВМФ России оснащена «впечатляющим оружием».

Впечатлили авторов статьи ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды, а также новейшие радиолокационные системы и комплексы связи, установленные на подводной лодке.

- Такие подлодки называю «черными дырами» за их малошумность. Субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также весьма эффективны для ведения противолодочных действий, - отметили в публикации.

Подлодки «Волхов» также отличаются высокой скоростью подводного хода в 20 узлов, глубиной погружения в 300 метров. Они вмещают в себя 52 человека экипажа и оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом и высокоточным ракетным оружием, а также современным торпедным вооружением.

Ранее журналисты National Interest оценили российскую подводную торпеду «Шквал», которая может «покорить весь мир», поскольку движестся в шесть раз быстрее своих предшественников и не имеет аналогов в арсенале США.