Роспотребнадзор посоветовал делать зарядку для борьбы с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам делать ежедневную зарядку в период распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. На своем официальном сайте представители ведомства отметили важность поддержания физической активности для профилактики заболеваний.

Важнейшим видом самостоятельных спортивных занятий специалисты Роспотребнадзора считают гимнастику по утрам. Ее следует делать всем, независимо от вида деятельности.

- Начинающим зарядку лучше делать по пять минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до двадцати минут. Зарядку следует делать каждый день в хорошо проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно по десять раз, - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также порекомендовал комплекс упражнений, состоящий из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы. В занятие лучше всего включить наклоны, повороты головы, вращательные движения плечами и руками, приседания и бег на месте.

Накануне российские ученые выяснили, что вещество апротинин, которое входит в состав препаратов от гриппа и ОРВИ, можно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Они планируют создать лекарство от коронавируса на основе данного вещества в виде назального спрея.