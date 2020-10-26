Генсек ООН оценил договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поприветствовал достижение Арменией и Азербайджаном договоренности о перемирии, которое должно вступить в силу сегодня утром.

- Генсек ООН положительно оценил совместное заявление Вашингтона, Баку и Еревана, в котором говорится в вступлении в силу 26 октября режима прекращения огня в соответствии с достигнутыми в Москве 10 октября договоренностями, - говорится в опубликованном в понедельник заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Напомним, что после переговоров с замгоссекретаря Штатов министры иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия. Чуть позже непризнанный Нагорный Карабах также подтвердил готовность соблюдать условия режима прекращения огня на взаимной основе.