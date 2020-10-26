Последние новости на утро 26 октября 2020: Инфекционист назвал правильные способы проверки себя на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на утро 26 октября 2020: Россияне могут проверить себя на коронавирус несколькими способами: сдать ПЦР-мазок или сделать тесты на наличие двух типов антител IgG и IgM. Все эти методы диагностики являются эффективными, однако важно понимать, когда и при каких условиях следует пользоваться каждым из них, рассказал инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Так, тест ПЦР следует сдавать сразу после контакта с инфицированными в первые дни возможного заражения. Антитела М появляются в организме первыми, так что сразу после мазка следует сдать тест на этот иммуноглобулин. Тест на иммуноглобулин G сдают через две-три недели, чтобы узнать, болел ли человек ранее.

Этим утром, 26 октября, вступит в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: представители Армении и Азербайджана подтвердили свою готовность реализовать достигнутые в Москве 10 октября соглашения о прекращении огня. Режим вступит в силу в 8:00 по местному времени. Власти непризнанного Карабаха также подтвердили, что будут соблюдать соглашение на взаимной основе. Заключенные договор поприветствовал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

По итогам последнего дня своего «ультиматума» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале в республике «общенациональной забастовки». Стартовать она должна уже сегодня утром. Другой бывший кандидат на пост главы государства Андрей Дмитриев в интервью спецкору Kp.ru рассказал, что около десяти предприятий будут бастовать, но чисто «по-белорусски»: они просто отправят людей на три дня на удаленную работу.

Тем временем, кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов на международной арене, а Китай – самым большим конкурентом. Вместе с тем, в Белом доме высказались за то, чтобы сделать Россию своим «дружественным партнером» и призвали российскую сторону «воздержится от агрессии».