СМИ: Трамп планирует уволить глав Пентагона, ЦРУ и ФБР сразу после выборов

Дональд Трамп уволит глав силового блока США в случае своего переизбрания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра обороны Марка Эспера, директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя и директора Центрального разведывательного управления Джину Хаспел в случае своего переизбрания на второй срок, сообщает Axios, ссылаясь на источники.

Два собеседника издания заявили, что список тех, кого планирует после выборов уволить Трамп, гораздо больше, но глав Пентагона, ФБР и ЦРУ он отправит в отставку в первую очередь.

Ранее также газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп обсуждает этот вопрос со своими советниками.