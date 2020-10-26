В каких регионах России самый высокий уровень безработицы, рассказали аналитики

Число регионов России с уровнем безработицы от 10% и выше увеличилось за год более чем вдвое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России по итогам трёх летних месяцев уровень безработицы составил 6,3%, поднявшись за год на 1,9 пункта. В сравнении с итогами периода с июня по август 2019 года, в 2020 году в два раза выросло количество регионов, где уровень безработицы составляет 10% и выше. В прошлом году их было шесть, а после лета 2020 года стало 13. Наибольший уровень безработицы аналитики зафиксировали в Ингушетии (30,7%), Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), в Кабардино-Балкарии (15,4%).

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%), в Санкт-Петербурге и на Камчатке (по 3,6%), сообщается в исследовании РИА Новости.