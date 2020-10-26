Мясников перечислил симптомы коронавируса, с которыми нужно вызывать врача

Александр Мясников перечислил основные признаки развивающейся пневмонии Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врачи сокрой помощи должны ехать к пациенту только при определённых симптомах, свидетельствующих о тяжёлом течении коронавируса, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" доктор и телеведущий Александр Мясников.

- Только от того, что вы заболели ковидом, и у вас не дышит нос, у вас 37 температура, что вы хотите от врача? Вот что вы хотите от врача? Что? Получить таблетку парацетамола? Чтобы он вас погладил, поговорил? Это вы только заразите врача, которому надо ходить и ходить, - считает Мясников.

Отвечая на вопрос Тины Канделаки о том, при каких симптомах следует вызывать скорую, врач перечислил основные признаки развивающейся пневмонии.

- Если у вас температура не 37,2 , а 38 и выше не спадает несколько дней. Раз. Если у вас появляется одышка на второй, третий, четвёртый день. Обычно одышка даже при пневмонии получается на седьмой-восьмой день, и это не то что нормально, но это входит в рамку вирусной пневмонии, если через неделю лёгкая одышка поднимается. Если у вас ранняя одышка, если вы не можете разговаривать без одышки, если вы не можете подняться на один этаж без одышки, это надо вызывать врача, это уже серьёзный синдром. Если у вас обезвоживание, если у вас мало мочи, если у вас сухие кожные покровы - надо вызывать врача. Если у вас заторможенность, срочно вызывать врача или скорую помощь, - пояснил специалист.

Александр Мясников также заявил, что 90% заражённых с лёгким течением болезни перегружают систему здравоохранения, в которой остро нуждаются 10% тяжело больных.

- А что вам врач скажет? Если есть пневмония, он даст кислород. Если у вас есть осложнения, вас в больницу… на дому-то что он вам сделает? Поэтому лежите спокойно. Если бы мы раньше при эпидемии гриппа клали всех в больницу, мы бы обрушили точно так же свою систему здравоохранения любой страны. Когда был грипп, что вы делали? Ну да, ну плохо, ну, лежите дома, - заключил Мясников.

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