Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

Ереван и Баку обвинили обе стороны в нарушении режима прекращения огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

- Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь по позициям Арцаха на северо-восточном направлении линии соприкосновения, - сказано в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян, опубликованном в её Facebook.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сразу после вступления в силу нового перемирия Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, накануне Госдепартамент США опубликовал заявление гуманитарном перемирии с 07:00 по московскому времени 26 октября, понедельника. Соглашение было достигнуто между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Новое перемирие стало третьим за время обострения конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Обе попытки 10 и 18 октября были предприняты в Москве на встрече глав МИД Армении и Азербайджана с главой МИД России Сергеем Лавровым.