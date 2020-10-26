Лавров призвал Турцию помочь перемирию в Карабахе

Сергей Лавров заявил, что Москва против военного решения в Нагорном Карабахе и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Турцию использовать всё своё влияние, чтобы восстановить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и поспособствовать началу содержательных переговоров по урегулированию конфликта.

Лавров также призвал всех внешних игроков не допустить раскручивания военного сценария в Карабахе и "остудить эмоции сторон".

- Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления, - заявил российский министр в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".

Лавров также напомнил о перемирии, заключённом 10 октября после 11-часовых переговоров в Москве между главами МИД Армении, Азербайджана и России.

Напомним, сегодня, 26 октября, как сообщал ранее сайт KP.ru, вступило в силу уже третье соглашение о возобновлении режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.