Учёные объяснили большое количество бессимптомных больных коронавирусом

Бессимптомное протекание коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бессимптомное протекание коронавируса может оказаться результатом не хорошего иммунитета, а толерантности к инфекции. Учёные института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пояснили, что у бессимптомных больных иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его, поэтому защитные воспалительные процессы не происходят.

- Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию, - заявил в беседе с газетой "Известия" исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.